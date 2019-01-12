Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) henüz üretime geçmeyen lastik atıklarından geri dönüşüm yaparak elektrik üreten bir fabrikanın deneme çalışması sırasında patlayan filtresinin çevreye yaydığı gazdan ve dereye akıttığı atıktan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Atıkların karıştığı derenin geçtiği mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Akşam saatlerinde OSB'ye yakın bölgede bulunan Duraklar köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle içerisinden geçen dereden ağır bir koku geldiğini köy muhtarı Nail Soydaş'a bildirdi.

Bölgedeki kokunun zaman geçtikçe ağırlaşması mahallede yaşayan bazı vatandaşların nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Köy muhtarı Soydaş, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, karşılaştıkları ağır kokudan etkilenerek mahallede bulunan vatandaşlara maske dağıttı. Gazdan etkilenen 3 çocuk ise sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD BÖLGEDE ÖLÇÜM YAPTI

Bölgede zehirli gaz olabileceğini düşünen jandarma ekipleri, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gaz maskelerini takarak yayılan gazın ve dereden akan yakıtın ölçümünü gerçekleştirdi.

Zehirli olmayan fakat yaşlı ve çocuklarda rahatsızlığa neden olabilecek gaz nedeniyle mahallede bulunan 11 evde yaşayanların yakın akrabalarına gitmeleri gerektiği bildirilerek tahliye işlemlerine başlandı.

Köy muhtarı Soydaş, bu gazın birkaç gün önce de olduğunu ve fazlasıyla rahatsızlık verdiğini söyledi.

Vatandaşların çok mağdur olduğunu ve buna sebep olan fabrikanın bir an evvel kapatılması gerektiğini anlatan Soydaş, "Bu ilk defa olmadı. Burada AFAD ve sağlık ekiplerimiz var. Vatandaşlarımız rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bu atıkların dereye değil başka gidere verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"HENÜZ AÇILMAMIŞ BİR FABRİKA VE BUNDAN SONRA DA AÇILMAYABİLİR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz üretime geçmeyen ve bugün deneme çalışması yapan bir fabrikanın soruna yol açtığını söyledi.

Şirket yetkililerine ulaşıldığını ve gerekli çalışmanın yapılacağını anlatan Kartal, "Fabrikaya girip nereden kaynaklandığını tespit edeceğiz. Bu sırada Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede oturan ve bu kokudan etkilenen vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz. Gereken işlem yapılacak. Henüz açılmamış bir fabrika ve bundan sonra da açılmayabilir." dedi.

Çevre kirliliğini oluşturduğu için fabrikanın işlemlerinin bundan sonra durdurulabileceğini vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Kokunun neden kaynakladığını yapılan inceleme sonrası anlayacağız. Fuel oil olarak tahmin ettik ama şüphelerimiz var. AFAD ekiplerimiz bölgede ölçüm yaptı ve herhangi zehirli bir gaz değil. Yağmur yağması sebebiyle bu kokunun oluştuğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sağlık müdürlüğümüzün öngörüsü ile bu bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edilecek veya hastaneye kaldırılacak. Koku ciddi manada ağır."