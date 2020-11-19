Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi öldü

Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi Lale Sokak'ta Havva Köse'ye (48) ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.

İçeride bir kadın olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Havva Köse'nin cesedine ulaştı.

Uzun süren uğraşlar sonucu söndürülen yangında hayatını kaybeden Köse'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sırasında sinir krizi geçiren Köse'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi