Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü 1'i polis 2 kişiyi yaraladı

        Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru, 1 motosikletli ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi otomobili bırakıp kaçarken, polis memuru Murat Çakır (36) ile motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız (17), yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 02:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü 1'i polis 2 kişiyi yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 23.30 sıralarında Mergiç yolu Melensu park mevkiinde meydana geldi. Polis, tehlikeli araç kullandığı yönünde ihbarda bulunulan 06 CRP 431 plakalı otomobilin sürücüsüne kent merkezinde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, 1 polis memuru ve 1 motosikletli ile park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi, aracı yolun ortasında bırakıp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre; olayda polis memuru Murat Çakır ve motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız´ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #düzce
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        HSK'dan yaz kararnamesi
        HSK'dan yaz kararnamesi
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!