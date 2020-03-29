Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yukarı Yahyalar Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden 81 DN 808 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, otomobilde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişiye merdiven uzattı.

Merdiven aracılığıyla dere yatağından çıkan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dere yatağına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.