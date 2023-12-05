Düzce'de deprem! 5 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini son depremler listesinde duyurdu. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 5 Aralık 2023 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak 5 Aralık Salı günü saat 17:10'da Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir deprem meydana geldi. İşte 5 Aralık 2023 son dakika depremler...
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DÜZCE'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5 Aralık Salı günü saat 17:10'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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ÇORUM, AKDENİZ VE EGE DENİZİ SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgilere göre 5 Aralık Salı günü saat 01:06'da Çorum Oğuzlar'da 3.3, saat 02:03'te Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.8 ve saat 06:21'de Ege Denizi Midilli Adası Güney, 3.0 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
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BURSA GEMLİK 5.1 İLE SALLANMIŞTI
İstanbul başta olmak üzere, Marmara Denizi'ne kıyısı olan birçok il deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan son dakika deprem açıklamasına göre, 4 Aralık saat 10.42'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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