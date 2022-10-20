Düzce'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan R.A.O.O. ve M.K.I.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.