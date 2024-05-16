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        Haberler Yaşam Düzce'de bulunan nesli tehlikedeki 'benekli kaplumbağa' korumaya alındı

        Nesli tehlikedeki 'benekli kaplumbağa' korumaya alındı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapılan envanter çalışmaları sırasında 'benekli kaplumbağa' adı verilen emys orbicularis'e rastlandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kaplumbağa koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:28
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        Nesli tehlikedeki 'benekli kaplumbağa' korumaya alındı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla yazın Düzce genelinde hayvan çeşitliliği ile ilgili envanter çalışmalarına başladı.

        Çalışmalar sırasında son dönemde yaşam alanları tahrip edildiği için nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli kaplumbağaya rastlandı.

        Koruma altına alınan kaplumbağa, yaban hayatı geliştirme sahasına götürüldü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Çalışmaları kapsamında takibi yapılan türlerimizden emys orbicularis (benekli kaplumbağa) arazide gözlemlenmiştir.

        Emys orbicularis; yaşam alanları sürekli tahrip edildiği için soyu tehlike altındadır. Kışı suyun dibinde kış uykusuna yatarak geçirir. Esas besinlerini balık, kurbağa ve sucul böcekler oluşturur. Aktivasyon zamanı mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır" denildi.

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        #benekli kaplumbağa
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