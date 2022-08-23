Düzce'de bisiklet üzerinde akılalmaz ölüm

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.