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Düzce Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda kentte "Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği" düzenledi.

"Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım" teması ile kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ile her yaş grubundan vatandaşlar katıldı.

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Etkinliğin başlangıç noktası Melensu Park'ta bir araya gelen bisikletliler, arabasız gün kapsamında trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi güzergahından Anıtpark Meydanı'na kadar pedal çevirdiler.

Program, koşarken veya yürürken çevredeki çöpleri toplama aktivitesi olan "Plogging Şenliği" ile devam etti. Katılımcılar, Avrupa Hareketlilik Haftası’na denk gelen "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle Anıtpark Meydanı, Millet Bahçesi ve Valilik binası çevresinde çöp toplayarak daha yaşanabilir bir şehre kavuşmanın ancak birlikte hareket etmekle mümkün olacağı mesajını verdiler.