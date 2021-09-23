Düzce'de bir kişiyi zorla alıkoyduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Gümüşova ilçesinde U.Ö'nün, D.L'yi silah zoruyla Hacıkadirler köyündeki ikametinde tuttuğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, zorla evde tutulduğu iddia edilen D.L'yi kurtardı.

Gözaltına alınan U.Ö'nün evindeki aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlarından arama kararı bulunduğu belirtildi.