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Düzce'de bir kişi silahla yaralandı

Düzce'de kavga sırasında silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Giriş: 11.12.2022 - 19:02 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de bir kişi silahla yaralandı
Silahlı tartışmada başından vuruldu
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AA

AA'nın haberine göre, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde Canpolat A. ile A.A. ve Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A. silahla Canpolat A'ya ateş etti. Canpolat A, başından ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Canpolat A. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A. A. ve Y.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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