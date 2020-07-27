Düzce'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı - DÜZCE

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Nuri Özkasap Caddesi'ndeki üç katlı evin birinci katındaki balkonda oyun oynayan 1,5 yaşındaki Zeynep Kurun, dengesini kaybederek zemine düştü.Çocuğun düştüğünü gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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