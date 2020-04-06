Düzce'de baba ile oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da Çamköy Mahallesi'nde baba Coşkun ile oğlu Tahsin Baguç'un silahla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan, aralarında olayın faili olduğu öne sürülen Kadir Ç'nin de bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadir Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetten serbest bırakıldı.

Çamköy Mahallesi'nde 4 Nisan'da, Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç silahlı saldırıya uğramış, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri olayla ilgili Kadir Ç'nin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Olayın bir ay önce mahalledeki 7 kişinin yaralandığı çocuk kavgasının devamı olabileceği öne sürülmüştü.