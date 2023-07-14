Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5´i çocuk 14 kişi yaralandı
Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 5´i çocuk 14 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu´nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.