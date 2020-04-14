Düzce'de Akçakoca Belediye Başkanının eşinden görevlilere börek ikramı

AA

Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçenin Sakarya ve Zonguldak girişlerinde oluşturulan kontrol noktasında, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri görev yapıyor.

Sağlık görevlileri sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerken, polis ve jandarma da sürücülerin seyahat bilgilerini kayıt altına alıyor.

Başkan Yanmaz ile eşi Nursen Yanmaz, ilçe girişlerinde görev yapan polis, sağlık ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Nursen Yanmaz, evde yaptığı böreği getirerek ekiplere ikramda bulundu.

Başkan Yanmaz ve eşi, bu zor süreçte yaptıkları hizmetlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.