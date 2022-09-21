Sabah saatlerinde evinden ayrılan Selman Dinler'den haber alamayan yakınları çevrede Dinler'i aramaya başladı. Dinler'in sıklıkla gittiği mevkilere bakan aile yakınları, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinde bulunan atıl bir fabrikanın bahçesinde Dinler'i hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dinler'in cesedi jandarma ve savcılık tarafından incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dinler'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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