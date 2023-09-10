Düzce'de ahşap ürünleri imal eden atölyede çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin iş birliğiyle söndürüldü
Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Paşaormanı köyünde İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlerin sahibi olduğu çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminin yapıldığı atölyede yangın çıktı
Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ
Ahşap ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.
Atölyedeki bazı ahşap malzemeler ise köylülerin yardımıyla güvenli alana taşındı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle atölyede büyük çapta maddi hasar oluştu.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Jandarma ve itfaiye, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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