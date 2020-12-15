Düzce'de ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu

Limandan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçılarının ağına takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan, tezgahlardaki yerini aldı.

Tezgahları süsleyen kalkanlar, vatandaşlardan ilgi gördü. Balıklara meraklı gözlerle bakan vatandaşlar sık sık fiyatlarını sordu.

Balıkçı Volkan Sarıkaya tarafından toplam 520 liraya satışa sunulan kalkanlar, kısa sürede alıcı buldu.

Sarıkaya, kalkanın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.