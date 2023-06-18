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Düzce'de 8 köyde su taşkınları! Ekili alanlar zarar gördü

Düzce’de etkili olan sağanak sebebiyle 8 köyde su taşkını meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, dere ve sulama kanallarında iş makineleri ile çalışma yaptı.

Giriş: 18.06.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de 8 köyde su taşkınları! Ekili alanlar zarar gördü
DHA

Düzce’de gece saatlerinde sağanak yağış başladı ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Yağmur nedeniyle Akçakoca ilçesinde Esmahanım ve Küpler, Cumayeri ilçesinde Avlayan, Mısırlık, Yenitepe, Dokuzdeğirmen, Gümüşova ilçesinde Elmacık ve Gölyaka ilçesinde Değirmentepe köylerinde su taşkını yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle bazı ekili alanlar ve evler zarar gördü. Vatandaşlar, evlerine dolan suları kovalarla boşalttı.

İl Özel İdaresi ekipleri su taşkınlarının daha büyük zararlara yol açmaması için 15 iş makinesi ve 15 personelle dere ve sulama kanallarında temizlik çalışması yaptı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular, büyük ölçüde çekildi.

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