Düzce'de 3 otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı

F.Ş. idaresindeki 34 RV 7429 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde M.Y. yönetimindeki ECK GU 81 yabancı plakalı otomobil ve F.B'nin kullandığı 81 AG 464 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Sürücüler, kaza yerinin yakınında bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çatana Polis Karakolu'nda görevli polisler tarafından araçlardan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.