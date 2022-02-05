Düzce'de 25 araç birbirine girdi!

Zincirleme trafik kazası, Düzce'deki D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan TIR makaslama yaptı.

İHA'nın haberine göre; aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.

Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.