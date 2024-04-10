Düzce'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, ağaca çarpan otomobil yandı
Nazım B'nin kullandığı otomobil, Yeni Mahalle Lale Sokak'tan yola çıkan İkram Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak ağaca çarpan Nazım B. yönetimindeki otomobil, alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.