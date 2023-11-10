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        Haberler Gündem Güvenlik Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

        Düzce'de 2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

        Düzce'de, polisin durdurup arama yaptığı bir TIR'da kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. TIR'a, daha önce de kaçakçılıkta kullanıldığı için el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:18
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        2 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce kaçakçılık suçundan yakalanarak el konulan ve sahibine teslim edilen Tarık K. yönetimindeki 31 ACR 87 plakalı TIR takibe alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'ı Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde durdurdu. TIR'da yapılan aramalarda kaçak tütünle doldurulmuş 2 milyon adet makaron sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Tarık K. gözaltına alındı. TIR'a ise el konuldu.

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