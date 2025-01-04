Düzce'de 2 bin 435 öğrenciye çevre eğitimi

Düzce Koruma ve Milli Parklar Şubesi, 2024 yılı boyunca tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi, hayvan sevgisi ve biyokaçakçılık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenledi.

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Bu kapsamda, bölgede bulunan endemik ve nesli tehlike altında olan türlerin tanıtılması ve korunmasına yönelik olarak il genelinde 35 okulda 2 bin 435 öğrenciye eğitim verildi.

Bu eğitimlerle, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılması ve doğal varlıkların korunması konusunda önemli bilgiler sunuldu.