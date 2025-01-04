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        Haberler Gündem Çevre Düzce'de 2 bin 435 öğrenciye çevre eğitimi | Son dakika haberleri

        Düzce'de 35 okulda 2 bin 435 öğrenciye çevre eğitimi verildi

        Düzce Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nin çevre bilincini artırma çalışmaları kapsamında 35 okulda 2 bin 435 öğrenciye eğitim verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:13
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        Düzce'de 2 bin 435 öğrenciye çevre eğitimi
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        Düzce Koruma ve Milli Parklar Şubesi, 2024 yılı boyunca tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi, hayvan sevgisi ve biyokaçakçılık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenledi.

        Bu kapsamda, bölgede bulunan endemik ve nesli tehlike altında olan türlerin tanıtılması ve korunmasına yönelik olarak il genelinde 35 okulda 2 bin 435 öğrenciye eğitim verildi.

        Bu eğitimlerle, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılması ve doğal varlıkların korunması konusunda önemli bilgiler sunuldu.

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