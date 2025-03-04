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        Haberler Gündem Düzce'de 14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu - Güncel haberler

        Düzce'de 14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu

        Düzce'de ağaçlık alanda 14 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 2'si çocuk 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:03
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        14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
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        Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde ağaçlık alanda bir çocuğun hareketsiz halde olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede sağlık ekipleri yerde yatan ve isminin Ahmet Kafkas Keleş (14) olduğu öğrenilen çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Keleş'in vücudunda tüfek saçmasına ait olduğu değerlendirilen yara izleri tespit edildi. Bölgede yapılan incelemede ise 1 av tüfeği bulundu.

        Keleş'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili 2'si çocuk 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü muay thai sporcusu olduğu öğrenilen Keleş için taziye mesajı yayımladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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