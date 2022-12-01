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Düzce'de 13'üncü kattan düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Düzce'de 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşen kişi hayatını kaybetti

Giriş: 01.12.2022 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de 13'üncü kattan düşen üniversiteli hayatını kaybetti
13'üncü kattan düşen üniversiteli hayatını kaybetti
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AA

AA'nın haberine göre, Merkeze Bağlı Konuralp Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13'üncü katından düşen Onur Salık (25), ağır yaralandı.

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine mahalleye gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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