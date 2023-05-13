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Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Düzce Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir

Düzce 2023 seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Düzce seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek oy sayımının ardından Düzce seçim sonuçları da açıklanacak. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülkenin her ilinde olduğu gibi Düzce'de de vatandaşlar oylarını kullanabilmek için ikametgahla belirlenen okullarda gerçekleştirecek. İşte, Düzce'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 13.05.2023 - 22:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Düzce seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla beraber milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, Düzce'de kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Düzce seçim sonuçları...

  • DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Düzce Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Düzce Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Düzce Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    DÜZCE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DÜZCE'DE KİM VE HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Düzce Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Düzce 2023 Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 DÜZCE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 DÜZCE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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