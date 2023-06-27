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Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Düzce Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

Düzce bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Düzce Kurban Bayramı namazı vakti belli oldu

İslam aleminde manevi değeri büyük olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken 'Düzce bayram namazı saati' gündemdeki yerini aldı. İbadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar, "Osmaniye Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını şimdiden araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Kurban Bayramı namaz vakti takvimi ile Düzce bayram namazı saati belli oldu. İşte, 28 Haziran Çarşamba 2023 Düzce bayram namazı vakti...

Giriş: 27.06.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban, İslam dininde Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanış göstermek anlamına gelmektedir. Tam bir teslimiyet göstermek amacıyla eda edilen Kurban Bayramı, Müslümanlar için kıymetli bir yere sahiptir. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman bayram namazını eda etmek için camilere akın edecek. Namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanırken il il bayram namazı saati de belli oldu. Düzce'de bulunan vatandaşlar Düzce bayram namazı saatine haberimizden ulaşabilir. İşte, Diyanet ile Düzce Kurban Bayramı namaz vakti...

  • DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce'de Kurban Bayramı namazının saat 06:01'de kılınacağını duyurdu.

  • Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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