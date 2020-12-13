Eskişehir’de özel bir lojistik şirketinde sürücü olarak çalışan Hüseyin Biçer, saat 12.00 sıralarında işten geldikten sonra kullandığı 34 UL 3630 plakalı atık taşıma kamyonunu evinin yakınına park etti. Bir süre sonra henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından düz kontak yapılarak çalınan kamyon, saat 20.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde bir tarlada kaza yapmış olarak bulundu. Yoldan çıkarak tarlaya savrulup takla attığı tespit edilen kamyonun dorsesinin de yaklaşık 50 metre sürüklendiği anlaşıldı. Aracı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekipleri çevrede yaptığı aramada kimseye rastlamadı.
'KAMYON BİR YER DE DORSESİ AYRI YERDE'
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün irtibat kurduğu şirket yetkilisi aracın sürücünün evinin önünde olduğunu söylemesi üzerine kamyonun çalındığı ortaya çıktı. Olay yerinde gelen şirket yetkisi ve kamyon sürücüsü Hüseyin Biçer, şaşkınlığını gizleyemedi. Öğlen saatlerinde işi bitince kamyonu park ederek evine gittiğini anlatan Biçer, Kamyonun asıl sürücüsü benim. Gündüz saat 12.00 gibi işim bitince aracı evimin yakınında park ettim. Kapıları kilitledim, eve gittim. Şimdi çalındığını öğrendik. Çalan kişi burada kaza yapmış. Polis şirketi aramış öyle haberimiz oldu. Bende park ettiğim yere baktım yerinde yoktu araç. Daha sonra konumdan yerine baktık buraya öyle geldik. Gündüz 12 gibi park ettim, saat 15.00 gibi yerindeydi. Şirketin diğer aracı da benim park ettiğim yere getirip oda aracını park etmiş. Kamyon bir yer de dorsesi ayrı yerde dedi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kapısında kan izleri bulunan kamyon ve çevresinde detaylı inceleme yapılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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