Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

Yaşlandıkça, kas kütlesi kaybını önlemek için vücuda daha fazla protein gerekir ve Mayo Clinic'in belirttiğine göre, bu durum 40-50 yaşları arasında başlar ve protein alımının kilogram başına yaklaşık 1-1.2 grama çıkması gerekir. Öte yandan düzenli olarak egzersiz yapıyorsanız kilogram başına yaklaşık 1.1–1.5 grama ihtiyaç olduğu da belirtiliyor. Ağırlık kaldırmak, koşmak veya bisiklete binmek gibi daha etkili egzersizler yapan kişiler için kilogram başına 1.2-1.7 grama ihtiyaç olabilir.