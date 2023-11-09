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        Haberler Sağlık Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

        Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

        Bu günlük yeme alışkanlıkları, siz farkında olmadan kilo verme hedeflerinizi raydan çıkarıyor olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:13
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        • 1

          Daha düz bir karın istiyorsanız ve hedeflerinize ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, yolunuza çıkabilecek iki olası suçlu vardır. Biri yetersiz beslenme, diğeri de şişkinlik. 'Eat This, Not That!' sitesinde yer alan Diyetisyen Amber Pankonin'in açıklamalarına göre, "Büyük porsiyonlu yiyeceklerden ve şekerli içeceklerden alınan fazla kalori, göbek yağının artmasına yol açabilir ve daha düz bir karın elde etmeyi zorlaştırabilir" dedi.

        • 2

          Pankonin, "Şişkinlik veya mide şişmesi, altta yatan sindirim sorunları, gıda intoleransları veya belirli bir besini yeterince yememekten de kaynaklanabilir" diye uyardı. Diyetisyen Bonnie Taub-Dix ise, "Kabızlık sizi şişkin hissettirebilir ve şişkinliği karın yağıyla karıştırmanıza neden olabilir" diye ekledi.

        • 3

          Diyetisyenlere göre, karın bölgenizin daha düz olmasını istiyor veya şişkinlik nedeniyle düz bir karın elde edemiyormuş gibi hissediyorsanız, bu altı yeme alışkanlığı hedeflerinize ulaşmanızı engelliyor olabilir.

        • 4

          1- Yeterince lif tüketmemek

          Her gün yeterince lifli gıda tüketmiyorsanız bu durum sizde şişkinliğe neden olabilir.

        • 5

          Pankonin, "Diyette lif eksikliği kabızlığa veya diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. Lif, bağırsak hareketliliğini iyileştirebilir ve bu nedenle daha az şişkinliğe yol açar" dedi.

        • 6

          Günde yeterince lif yediğinizden emin değilseniz, Mayo Clinic, kadınların günlük tüketmesi gereken lif miktarı 21-25 gram iken erkeklerde 30-38 gram tavsiye ediliyor.

        • 7

          2- Yeterince protein tüketememek

          Yeterli miktarda protein tüketmemek de şişkinliğe neden olabilir. Pankonin, "Protein vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur" diyerek, şunları söyledi: "Çok fazla basit karbonhidrat tüketiyor ve yeterli protein almıyorsanız, bu sıvı tutulmasına ve şişkinliğe neden olabilir."

        • 8

          Mayo Clinic, ortalama bir kişinin protein eksikliğini önlemek için vücut ağırlığının kilogram başına 0,8 gram olduğunu belirtiyor. Örneğin, 75 kilo olan bir kişi günde 60 gram protein tüketmelidir. Ancak bu, yaşınıza ve aktivite seviyenize göre değişebilir.

        • 9

          Yaşlandıkça, kas kütlesi kaybını önlemek için vücuda daha fazla protein gerekir ve Mayo Clinic'in belirttiğine göre, bu durum 40-50 yaşları arasında başlar ve protein alımının kilogram başına yaklaşık 1-1.2 grama çıkması gerekir. Öte yandan düzenli olarak egzersiz yapıyorsanız kilogram başına yaklaşık 1.1–1.5 grama ihtiyaç olduğu da belirtiliyor. Ağırlık kaldırmak, koşmak veya bisiklete binmek gibi daha etkili egzersizler yapan kişiler için kilogram başına 1.2-1.7 grama ihtiyaç olabilir.

        • 10

          3- Sakız, özellikle de şekersiz olanı

          Yiyecek isteğini bastırmak veya kendinizi atıştırmalıklardan uzak tutmak için sakız çiğnemek iyi bir fikir olmayabilir. Bu durum şişkinliğe katkıda bulunabilir.

          "Sakız çiğnerken hava yutulur, bu da şişkinliğe ve rahatsızlığa neden olabilir" diyen Taub-Dix, şunları söyledi: "Şekersiz sakızlar genellikle şişkinliğe, mide-bağırsak rahatsızlığına, gaza ve bazı durumlarda ishale neden olabilen şeker alkolleriyle yapılır."

        • 11

          4- İçeceği pipetle içmek şişkinlik sebebi

          İçecekleri pipetle tüketmek ciddi şişkinliğe neden olabilir. Bu nedenle, düz bir karın istiyorsanız, bir dahaki sefere bir içecek yudumlarken pipetten kurtulmayı düşünün.

        • 12

          Taub-Dix, "İçeceğinizi pipetle her içtiğinizde, bağırsağınıza hava pompalamış olursunuz. Bu süreç gazlı içecekler içtiğinizde daha da kötüleşiyor. Bardağı veya şişeyi dudaklarınıza götürüp yavaşça yudumlasanız daha iyi olur" önerisinde bulundu.

        • 13

          5- Gazlı içecekler sizi şişiriyor olabilir

          Taub-Dix, "Gazlı içecekler kelimenin tam anlamıyla bağırsaklarınıza baloncuklar ekler, bu da karın bölgenizin genişlediğini hissetmenize neden olabilir" dedi.

        • 14

          6- Fazla alkol tüketmek

          Çok fazla alkol almak, göbek yağına katkıda bulunabilir ve bu da gerçekten istediğiniz düz bir karına sahip olmanızı engellebilir.

        • 15

          Pankonin, "Aşırı alkol alımı kilo alımı ve daha büyük bir bel çevresiyle ilişkilidir; çünkü alkol boş kaloriler içerir. Ayrıca, alkolle eşleştirilen ve genellikle şişkinliğe yol açabilen kızarmış veya tuzlu yiyecekler gibi yiyecekleri de dikkate almak önemlidir" şeklinde konuştu.

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