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Düz bir karnın düşmanı 6 kötü yeme alışkanlığı

Bu günlük yeme alışkanlıkları, siz farkında olmadan kilo verme hedeflerinizi raydan çıkarıyor olabilir

Giriş: 29.10.2022 - 06:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Daha düz bir karın istiyorsanız ve hedeflerinize ulaşmakta zorluk çekiyorsanız, yolunuza çıkabilecek iki olası suçlu vardır. Biri yetersiz beslenme, diğeri de şişkinlik.

     

     'Eat This, Not That!' sitesinde yer alan Diyetisyen Amber Pankonin'in açıklamalarına göre, "Büyük porsiyonlu yiyeceklerden ve şekerli içeceklerden alınan fazla kalori, göbek yağının artmasına yol açabilir ve daha düz bir karın elde etmeyi zorlaştırabilir" dedi.

  • Pankonin, "Şişkinlik veya mide şişmesi, altta yatan sindirim sorunları, gıda intoleransları veya belirli bir besini yeterince yememekten de kaynaklanabilir" diye uyardı. 

    Diyetisyen Bonnie Taub-Dix ise, "Kabızlık sizi şişkin hissettirebilir ve şişkinliği karın yağıyla karıştırmanıza neden olabilir" diye ekledi. 

  • Diyetisyenlere göre, karın bölgenizin daha düz olmasını istiyor veya şişkinlik nedeniyle düz bir karın elde edemiyormuş gibi hissediyorsanız, bu altı yeme alışkanlığı hedeflerinize ulaşmanızı engelliyor olabilir. 

  • 1- Yeterince lif yememek

    Her gün yeterince lifli gıda tüketmiyorsanız bu durum sizde şişkinliğe neden olabilir. Pankonin, "Diyette lif eksikliği kabızlığa veya diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. 

  • Lif, bağırsak hareketliliğini iyileştirebilir ve bu nedenle daha az şişkinliğe yol açar" dedi. 

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