Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale’de gençler ile bir araya geldi.

Erdoğan, “X kuşağı, Z Kuşağı, Y Kuşağı bütün bunlara karşı hepsi güzel de. Bizde şimdi ne diyoruz? Bizde Teknofest Kuşağı” dedi.

Ezineli Yahya Çavuş ve arkadaşlarının kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin galası Çanakkale Truva Müzesi’nde yapıldı. Gala etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Çanakkale türküsünü söyledi. İşte o anlar: