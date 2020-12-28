Koronavirüs nedeniyle 19 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'tan müjde geldi. 83 yaşındaki Yarsuvat'ın durumunun iyiye gittiği ve uyandığı öğrenildi.

Bilinci açılan Yarsuvat için entübasyon gereksinimi ortadan kalkarken doktorlarının çarşamba günü odaya almayı planladığı belirtildi.