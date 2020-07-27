Duygu Soylu'dan Kara Elmas

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Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu, Kara Elmas ismini verdiği albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Caz, funk, R&B ve pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Duygu Soylu'nun canlı çalınarak kaydedilen Kara Elmas albümü, zamansız düzenlemeleri ve hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyecek parçalarıyla dikkat çekti.

Tüm düzenlemelerin Kenan Doğulu'ya ait olduğu dokuz eserin yer aldığı albümde sözleri Duygu Soylu'ya ait olan 'Oldu Olacak' ve 'Kara Kaşık' şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu'nun imzasını taşıyan 'Rüzgar Gibi Geçti', 'İncilerin Dökülür', 'O İş Bende', 'Dediydin', 'Can Kenarı' ve 'Şımart Beni' parçaları bulunuyor.

Çetin Yılmaz tarafından yönetilen klipte kullanılan efektler elle yapılan çizimlerin animasyon ve tracking tekniği kullanılarak 2D formatına tamamen dijital olarak adapte edilmesiyle ortaya çıktı. İstanbul'da çekilen klibin görüntü yönetmeni koltuğunda da Çetin Yılmaz oturuyor.