Duygu Soylu'dan 'Buralar Dar Geliyor'

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Duygu Soylu, sözleri Ceylan Ertem’e, müziği ise kendisine ait olan yeni şarkısı 'Buralar Dar Geliyor'un müzik listelerinde hak ettiği ilgiyi göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Duygu Soylu, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun çalışmalarında kendisine çok büyük destek olduğunu ifade etti. Soylu, ayrıca kariyerine ara vermeden üretmeye devam edeceğini de belirtti. 'İkinci Yüzyıl' yayınlandı