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        Haberler Müzik Duygu Soylu'dan 'Buralar Dar Geliyor' - Magazin haberleri

        Duygu Soylu'dan 'Buralar Dar Geliyor'

        Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği, 9 şarkılık ilk solo albümü 'Kara Elmas'ı 2020'de müzikseverlerin beğenisine sunan Duygu Soylu, 'Buralar Dar Geliyor' isimli yeni şarkısını da yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:16
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        Kenan Doğulu'dan destek
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        Duygu Soylu, sözleri Ceylan Ertem’e, müziği ise kendisine ait olan yeni şarkısı 'Buralar Dar Geliyor'un müzik listelerinde hak ettiği ilgiyi göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

        Duygu Soylu, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’nun çalışmalarında kendisine çok büyük destek olduğunu ifade etti. Soylu, ayrıca kariyerine ara vermeden üretmeye devam edeceğini de belirtti.

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