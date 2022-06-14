"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"



Duygu Özaslan eşi Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:



"Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk."