Duygu'dan 'ceza' iddialarına yanıt

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2020 yılında sosyal medyada 'yukarı kaydır' yapan fenomenler için bir düzenleme yapılmıştı ve artık kazanç sağlayacakları link verdiklerinde '#işbirliği' diye belirtmeleri gerekiyordu. Ancak paylaşımlarında bu kurala uymayanlar için ceza uygulanacağı konusunda uyarı yapılmıştı.

Alınan bu karardan ceza alan ilk fenomen ise Duygu Özaslan'ın olduğu iddia edilmişti. Özaslan, bir e-ticaret sitesi için yaptığı paylaşımlarda '#işbirliği' yazısını görünür bir şekilde yazmadığı için 114 bin 326 TL ceza yediği ileri sürülmüştü.

DUYGU ÖZASLAN'DAN İDDİALARA YANIT

Sosyal medya fenomeni, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Duygu Özaslan, cezayı doğrulasa da kararın kesinleşmemiş olduğunu söyleyerek, avukatlarının süreci takip ettiğini ifade etti.