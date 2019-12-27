Duygu Özaslan kimdir? Kaç yaşındadır? Soruları merak ediliyor. Mustafa Sandal ile aşk iddiaları doğru mu?

Duygu Özaslan Kimdir?

Duygu Özaslan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı youtube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınmaya başlayan Duygu Özaslan; kısa sürede fenomen haline gelmiş ve her geçen gün abone sayısı artarak 850.000 kişiye ulaşmayı başarmıştır. Duygu Özaslan bir röportajında; yabancı vlogge'ları izlediğini, arkadaşlarının ona makyaj ve kozmetik konularını çok sorduğunu ve bir kanal açmasını dile getirdiklerini, bunun üzerine youtube kanalı açtığını söylüyor.

Duygu Özaslan'ın Kerem Bürsin hakkında açıklamalar

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi olarak öne sürülen isim Duygu Özaslan konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Gönül rahatlığı ile şunları söyleyebilirim ki; Kerem Bürsin ile tanışmıyoruz, aynı ortamda dahi bulunmadık. Bu dedikoduları kim, nereden çıkardı, bu senaryoları yazdı gerçekten bilmiyorum ama böyle bir şey olmadığını söylemek istedim. Bakalım daha ne konuşacaklar? Ben de izleyeceğim."