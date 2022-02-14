Duygu'nun şüpheli ölümünde 2 gözaltı

İHA

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Duygu Huriye Altınkaynak (21), bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın fenalaşmadan hemen önce uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İleri derecede şeker hastalığı olan Altınkaynak'ın 'uyuşturucu kullanmak' suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu da ileri sürüldü.

Genç kızın fenalaştığı esnada evde bulunan arkadaşları T.K. ve R.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinde, Altınkaynak'ın fenalaştığı esnada ambulansı kendilerinin çağırdığını söyledikleri kaydedildi.

Öte yandan genç kızın ablası R.A.'nın da 2 hafta önce gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir takside 123 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ile yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.