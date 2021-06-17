Dünden beri sosyal medyada en çok araştırılan sorulardan biri de "Duygu Delen olayı nedir?" sorusu oldu. Gaziantep'te meydana gelen şüpheli kazada hayatını kaybeden Duygu Delen araştırılıyor. İşte Duygu Delen davası hakkında merak edilenler...

DUYGU DELEN KİMDİR?

Duygu Delen, Gaziantep'te yaşayan 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın Gaziantep'te 5 katlı binanın 4. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölüm sebebinin kaza değil cinayet olduğu iddia ediliyor. 13 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan olayın ardından başlayan dava hala devam ediyor.

DUYGU DELEN OLAYI NEDİR?

Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Duygu Delen'in düştüğü anın videosu sosyal medyada sık sık paylaşılmış, Duygu Delen'in ölümüne ilişkin araştırmalar başlatılmıştı.

DHA'nın haberine göre Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü

Hakkında, `ağırlaştırılmış müebbet´ ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaplan, davanın 4´üncü duruşmasında ilk kez mahkemeye getirildi, bilirkişi heyetinde yer alan ve olayın ardından rapor hazırlayan adli tıp uzmanlarının da dinlenmesine başlandı.

Bilirkişi raporu hazırlayan adli tıp uzmanlarından Prof. Dr. Hakan Kar, Mersin 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının talebiyle hazırlanan raporda yer alan bilirkişi heyetindeki Murat Akbaba, Nadir Arıcan, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir ve müdahil avukatlarla Duygu Delen'in babası Bülent Delen salonda hazır bulundu.

Avukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı, Duygu Delen'in düşme esnasında bilincinin açık olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadığını ve ray şeklindeki ekimozların nasıl oluştuğuna ilişkin de çelişki olduğunu belirterek bu nedenle Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan yeniden rapor alınması talebinde bulundu ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

MEHMET KAPLAN ADLİ KONTROLE TAHLİYE EDİLDİ

Sanık Mehmet Kaplan ise olayın cinayet, kaza veya intihar olduğu hususunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğini ifade ederek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin ev hapsi kararıyla tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Üst Kuruluna gönderilerek, "Maktülde meydana gelen ray şeklindeki ekimozların ne şekilde gerçekleştiği, düşme anı ve öncesinde bilincinin açık olup olmadığı, sanıkta meydana gelen yaralanma nedeniyle maktül ve sanığın birlikte bulunduğu oda zemininde tespit edilen yoğunlukta kanamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, maklütün kaza ile düşüp düşmediği, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığı, başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediği ya da bir başkası tarafından maktulün tutularak aşağıya atılıp atılmadığı" hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ SONRASINDA TAHLİYE KARARINA İTİRAZ!

Gündüz saatlerinde mahkeme heyetinin sanık Mehmet K.'yi ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye etmesi sonrası karara itiraz geldi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.