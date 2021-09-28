Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlandı.
Duruşmaya, Duygu Delen'in babası Bülent, annesi Şenel Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve Ankara Barosu temsilcisi avukatlar katıldı.
Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, adli tıp raporunun beklendiğini hatırlatarak, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Ailenin diğer avukatı Mehmet Balcı, geçen oturumda sanığın tahliyesine karar verildiğini, daha sonra yapılan itirazla tekrar tutuklandığını ifade ederek, "Bu süreçte suçlarda bir değişiklik olmadı. Sanığın suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi devam etmektedir. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." dedi.
Duruşma savcısı, dosyanın adli tıp kurumundan dönmesinin beklenmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi talep etti.
Tutuklu sanık Mehmet K, suçsuz olduğunu savunarak "Duygu benim yerimde olsaydı benim yerime adaleti o isteyecekti. Tahliyemi talep ediyorum. Raporun gelmemesinin benimle alakası yok. 10 aydır çalışma yapıldı, keşif yapıldı. Tahliye olduktan 6 gün sonra yeniden tutuklandım. Adaletten bahsedemezler bana." diye konuştu.
Sanık avukatı Enes Akbulut, sanığın beyanlarının aksini ispatlayan bir kanıtın dosyaya girmediğini belirterek, "Geçen duruşma 4 bilirkişi dinlendi, aslında beyanlarda bir çelişki yok. Son duruşmada bunların 3'ü de cinayete ilişkin somut bir delil olmadığını beyan ettiler. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verdiler." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bu sırada Sanık Mehmet K, karara alkışla tepki göstererek kapıya eliyle vurdu.
- Olay
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.
Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.
Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.
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