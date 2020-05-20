Duyarsız sürücü sokak kedisini ezdi - İSTANBUL

AA

Üsküdar Acıbadem'de 19 dün aracıyla mahalle arasındaki yolda hızla ilerleyen bir sürücü, sokakta kavga eden iki kediyi görünce önce korna çaldı. Kornadan hemen sonra arabayı durdurmadan siyah kedinin üzerinden geçen sürücü, yoluna devam etti. Hayvanı ezmesinden rahatsız olan bir vatandaş, sürücünün kediyi ezme anını kameraya çekerek yaşanan olayı gözler önüne serdi. Olayı gören ve kaydeden vatandaş polise giderek şikayette bulundu.