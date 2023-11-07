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        Haberler Magazin Duyan şaşırıyor! Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı karşısında Icardi bakın ne yaptı!

        Duyan şaşırıyor! Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı karşısında Icardi bakın ne yaptı!

        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya kullanıcılarının ilgiyle takip ettiği eşi Wanda Nara verdiği bir röportajda şaşırtan bir itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:59
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          Mauro Icardi, Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelirken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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          İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara oldukça ilginç bir bağımlılığından söz etti.

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          Geçtiğimiz günlerde lösemi olduğunu söyleyerek hayranlarını endişelendiren Wanda Nara'nın itiraf ettiği alışkanlığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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          Wanda Nara açıklamasında "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

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          Mauro Icardi'nin eve buz makinesi aldığını belirten Nara konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım"

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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