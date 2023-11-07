Duyan şaşırıyor! Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı karşısında Icardi bakın ne yaptı!

Mauro Icardi'nin eve buz makinesi aldığını belirten Nara konuşmasına şu şekilde devam etti: "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım"