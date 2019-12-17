17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘Düve Alım Destekleme’ başvurularının başladığı belirtilerek düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine her hayvan için yüzde 40 destek verileceği kaydedildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından Düve Alım Desteği kapsamında, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde düve alımı yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerine her hayvan için yüzde 40 destek verileceği belirtildi. Desteklemeye esas 2019 yılı desteklenen hayvan bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. Gebe düve fiyatı 12 bin 500 TL, 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7 bin 500 TL, gebe manda fiyatı 10 bin TL ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin TL’dir. Yetiştiricilerimiz, 2019 yılı hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin 15.maddesinde bulunan ‘Düve Alım Desteği’ kapsamında belirlenen teknik ve sağlık şartları taşıyan hayvanları temin ettikleri takdirde bakanlığımızın belirlediği birim fiyatlar üzerinden hayvan başına yüzde 40 destekleme alabileceklerdir. Düve alım destekleme başvuruları 16 Aralık 2019 - 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır” dedi.
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