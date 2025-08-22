Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Duvarlardan ses geldi! 2 bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Duvarlardan ses geldi! 2 bina boşaltıldı

        Büyükçekmece'de duvarlarından ses geldiği yönünde ihbarda bulunulan 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:24 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvarlardan ses geldi! 2 bina boşaltıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğal gaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin binalardaki incelemeleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Habertürk Anasayfa