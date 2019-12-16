AA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle 'çarpı işareti atılmış ve gebereceksin' yazılmıştı. Söz konusu olayın son dönemde bazı kentlerde meydana gelen Alevilere yönelik yeni bir çirkin saldırı olduğu iddia edilmişti. Bugün ise merdiven boşluğuna yazıyı yazan kişinin İ.G isimli komşuları olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince göz altına alınan İ. G. 'Gebereceksin' yazısını yazdığını itiraf etti.

'ÇÖP VE AİDAT TARTIŞMASI BAŞLATTI'

Öte yandan İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik, yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğunun tespit edildiğini ve kadının gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelinin ifadesinde de, konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazıyı yazdığını ve yine kendisinin sildiğini ileri sürdü. İ.G. ayrıca, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını belirterek yaşananlardan pişmanlık duyduğunu da söyledi.