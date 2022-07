'Duvarda Bir Çatlak' Salt'ta

Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene Doğru sergisi kapsamında hazırlanan kamu programı Duvarda Bir Çatlak, 28 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleşecek gösterimler ile çevrimiçi etkinliklerden oluşan program, 1989 sonrası dünyada sanatın belgesel ve arşivle ilişkisine odaklanıyor.

Duvarda Bir Çatlak kapsamındaki ilk etkinlik, sergide yer alan sanatçılardan Oleksiy Radinsky’nin üç kısa filmini içeren Şehrimiz Kiev adlı gösterim programı 28 Temmuz Perşembe günü Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleşecek gösterimin ardından, 29 Temmuz Cuma’dan 7 Ağustos Pazar’a saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek.

'Duvarda Bir Çatlak' Programı (28 Temmuz- 11 Ağustos 2022)

GÖSTERİM

Şehrimiz Kiev: Oleksiy Radinsky Filmleri

Circulation [Ring Hattı] (2020)

The Film of Kyiv. Episode One [Kiev Filmi, I. Bölüm] (2017)

Landslide [Erozyon] (2016)

28 Temmuz Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

29 Temmuz - 7 Ağustos, saltonline.org

KONUŞMA

Olağan-içi Arşiv: Kurmaca-dışı, Amatör, Ev Filmleri Arşivciliği Üzerine

Ege Berensel

2 Ağustos Salı, çevrimiçi

Bu bağlantıdan kayıt yaptırılması gerekmektedir.



KONUŞMA

Kolektif Hafıza ve Sanatın Nesnesi

Nesli Gül

4 Ağustos Perşembe, çevrimiçi

Bu bağlantıdan kayıt yaptırılması gerekmektedir.



ATÖLYE

Dust Poetics: Deneysel Film Pratikleri ve Arşiv

Yürütücü: Andreas Treske; İstanbul Experimental iş birliğiyle

6 Ağustos Cumartesi, 15.00

Katılmak isteyenler ad, soyadı ve iletişim bilgilerini public.programs@saltonline.org adresine göndererek kayıt yaptırabilirler.



SÖYLEŞİ

Kiev Filmleri: Fırat Yücel ve Oleksiy Radinsky

9 Ağustos Salı, Salt Online YouTube Kanalı



GÖSTERİM

Hurrah, We Are Still Alive! [Yaşasın, Hâlâ Hayattayız!] (2020)

Yönetmen: Agnieszka Polska

11 Ağustos Perşembe, 19.00, Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Bilinmeyene Doğru sergisi 14 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu ve Salt Galata'da görülebilir.