Duvar ustası 10. kattan düştü

Samsun'da, inşaatın 10. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Yusuf Göktaş (67), inşaatın 10'uncu katında tuğla örerken yere düştü. Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Göktaş'ın cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.