Duvar kırarak kuyumcu dükkanını soyan şüpheliler aranıyor - KONYA

Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde, Ruhi D'ye ait kuaförün kilidini kırıp giren maskeli iki şüpheli, duvarı kırarak iş yerinin bitişiğindeki Mustafa A'ya ait kuyumcu dükkanına girdi.Zanlılar, yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını alarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, iş yerinde inceleme yaptı.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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