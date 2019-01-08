Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı'na göre kilogramı 5 dolar ve üzeri CIF birim kıymetle (İthalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) ithal edilen duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere 5 Ağustos 2019'a kadar, 6 Ağustos 2019-5 Ağustos 2020 ve 6 Ağustos 2020-5 Ağustos 2021 dönemleri için 2 bin 970'er ton tarife kontenjanı açıldı. Böylece söz konusu ürün için toplamda 8 bin 910 ton kontenjan açılmış oldu.

Söz konusu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacak.